Poliziotto ucciso a Napoli, Salvini: «Delinquenti paghino fino in fondo»

«Spero che questi delinquenti senza scrupoli paghino fino in fondo, senza sconti». Lo scrive su Facebook Matteo Salvini commentando la morte di un poliziotto dopo una rapina a Napoli. «Poliziotto di 37 anni, un giovane papà, ucciso a Napoli nel tentativo di sventare una rapina in banca: arrestati due giovani Rom che non si sono fermati, investendo l'auto della pattuglia. Immagini devastanti, che fanno male al cuore. Spero che questi delinquenti senza scrupoli paghino fino in fondo, senza sconti! Una preghiera per l'agente scelto Pasquale Apicella, un abbraccio commosso ai suoi cari e all'intera Polizia di Stato», scrive Salvini.



«In giornate che vedono impegnate le forze di polizia nei controlli per il contenimento del coronavirus, la Polizia continua l'attività di controllo a presidio di legalità contro la criminalità, pagando un prezzo altissimo con la perdita di un suo uomo», dice invece il capo della Polizia Franco Gabrielli.

Arriva anche il cordoglio del Questore di Napoli Alessandro Giuliano: «Un dolore immenso per tutti noi. La Polizia di Napoli è accanto alla famiglia del collega», commenta.