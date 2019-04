Poliziotto uccide la moglie nel sonno e si toglie la vita: in casa c'erano i figli di 6 e 7 anni

Tragedia in Sicilia. Un poliziotto (assistente capo) di 42 anni in servizio a Ragusa, Simone Cosentino, ha ucciso la moglie, Alice Bredice, 33 anni, e poi si è suicidato con la pistola d'ordinanza. È accaduto la scorsa notte nell'abitazione della coppia che aveva anche due figli di 6 e 7 anni. Come riporta il sito RagusaNews, a dare l'allarme sarebbero stati i figli della coppia che si era conosciuta in Piemonte per poi trasferirsi in Sicilia. Su Facebook, il poliziotto aveva scritto prima di uccidere la moglie nel sonno e togliersi la vita: «Ti ho dedicato tutta la mia vita. TI AMO». Ancora sconosciute le ragioni del gesto. Come detto, la coppia era sposata da otto anni e si era conosciuta in Piemonte. La donna, infatti, è originaria di Torino.

Polizia: gesto incomprensibile. La squadra mobile di Ragusa sta cercando di ricostruire la causa scatenante, allo stato incomprensibile, dell'omicidio-suicidio compiuto dal poliziotto Simone Cosentino, 42 anni, in servizio alla sezione volanti della Questura. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore Giulia Bisello. L'uomo ha sorpreso nel sonno la moglie Alice Bredice, torinese di 33 anni. La tragedia è avvenuta nella casa di Marina di Ragusa dove la coppia viveva con due bambine di sei e sette anni. È stata una delle figliolette a dare l'allarme. Cosentino viene descritto come un uomo allegro e molto innamorato della moglie, come rivela anche il messaggio lasciato su Facebook prima che la uccidesse con la pistola d'ordinanza: «Ti ho dedicato tutta la mia vita. Ti amo». Anche i colleghi del poliziotto ne hanno il ricordo di una persona senza problemi. Alice Bredice era tornata da qualche giorno da Torino, dove aveva trascorso le feste di Pasqua.





