Ragusa, il video delle aggressioni omofobe: indagati 11 minori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Undici minorenni sono indagati nell'ambito di indagini della polizia accusati di fare parte di un "branco" responsabile di due aggressioni omofobe commesse a, nel Ragusano, lo scorso dicembre. Le indagini della squadra mobile di Ragusa e del commissariato di Vittoria, avviate dopo la denuncia delle vittime, sono state coordinate dalla Procura per i minorenni di. In un caso gli indagati hanno seguito la vittima provocandola, con insulti, spinte e poi colpita con calci e pugni, interrotti dall'arrivo di un passante.Un importante aiuto alla identificazione dei minorenni è giunto dalla visione dei filmati di impianti di videosorveglianza. Alcuni degli indagati, anche su pressioni degli ignari genitori, hanno ammesso in lacrime le loro responsabilità davanti al magistrato. Agli undici è stato notificato un avviso di conclusione indagini per lesioni aggravate dall'omofobia. Altri due maggiorenni sono indagati dalla Procura di Ragusa.