Polfer, 30 arresti nell'ultima settimana

È di 30 arrestati e 231 indagati il bilancio dei controlli nell'ultima settimana della Polizia Ferroviaria. Sono state identificate 33.509 persone, 438 le pattuglie impegnate in stazione e 929 a bordo treno, per un totale di 2.033 treni scortati: 270 servizi antiborseggio e 241 le sanzioni elevate.

Controlli intensificati durante la settimana anche grazie all'operazione "Rail Action Week", organizzata nell'ambito della collaborazione internazionale ed effettuata in contemporanea dalle Polizie ferroviarie e dei trasporti di 18 Paesi dell'Unione Europea, con lo scopo di garantire la sicurezza dei viaggiatori e degli addetti ai lavori in ambito ferroviario. © RIPRODUZIONE RISERVATA