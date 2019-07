Pirati all'arrembaggio di una barca a vela a Stromboli: in fuga dopo averla depredata

Pirati a Stromboli, dove i carabinieri hanno denunciato due persone che avevano depredato una barca a vela chiamata "Favola", un magnifico Jeanneau di 16 metri del capitano inglese John Taylor.

«La sua Favola e il suo sogno di vivere in barca navigando per il mondo, - racconta il Quotidiano del Sud - si sono infranti nell'isola di Stromboli, sulla spiaggia di Fico Grande, dove la sua barca a vela, si è arenato perché aveva disancorato mentre era in rada in quel mare blu cobalto dell'isola, di fronte al Vulcano che erutta ancora e la cui lava scivola sulla Sciara, di fronte a Strombolicchio, il cui faro la notte illumina quel tratto di mare - si legge sul quotidiano - E da oltre una settimana il capitano John Taylor, 53 anni, è costretto a rimanere nell'isola a guardia della sua Favola ormai destinata ad essere rottamata, in attesa che si concludano le pratiche burocratiche per rimuoverla. Sta li, notte e giorno, a guardarla fino a quando sarà rimossa. Per Favola John Taylor aveva speso tutti i suoi risparmi, lasciando il lavoro per una vita libera in mare, ma non è andata come voleva. Ma oltre al danno, capitan Taylor, ha dovuto subire anche la beffa perché allontanatosi da suo scoglio (vicino a un nido di tartarughe Caretta Caretta sorvegliato da Roberta, di una associazione animalista) dei veri e propria pirati o meglio sciacalli arrivati da Napoli, sono entrati dentro Favola saccheggiandola, smontando bussole, Gps, prelevando cime ed altre cose».

Si tratta di due napoletani, anche loro velisti, che erano in rada con la loro barca a poche centinaia di metri dalla Favola arenata e hanno pensato bene di andare con il loro gommoncino fermandosi accanto a Favola, salendo a bordo e depredandola. Il capo pirata napoletano è un uomo di 50 anni e la cosa più sconcertante e che questo velista napoletano ha portato con lui il figlio di 14 anni. I due sono stati denunciati.

