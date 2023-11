​Pino crolla sulla Baita di Babbo Natale alle Terme di Montecatini dopo un raid dei vandali: 5 feriti, uno è gravissimo

Cinque feriti di cui uno gravissimo: è il risultato della caduta di un pino nel parco delle Terme di Montecatini (Pistoia). L'imponente albero si è accasciato sopra l'edificio che ospita la tradizionale Baita di Babbo Natale, di nuovo installata in questi giorni come avviene da anni in vista delle festività. Tra i feriti ci sarebbero anche due agenti di polizia che stavano eseguendo un sopralluogo insieme agli addetti delle Terme per valutare i danni causati nella notte da vandali. Il raid è avvenuto nello storico padiglione "La Salute" delle Terme in cui viene realizzata la Baita di Natale che sarebbe stata inaugurata doamni 11 novembre. Un'attrazione che attira ogni anno migliaia di visitatori, in gran parte bambini: meglio non pensare che cosa poteva accadere se quel pino fosse crollato domani.

Ora tutti gli alberi nei pressi dell'edificio dovranno essere controllati da agronomi per considerare sicura l'area che nei giorni scorsi era stata colpita, come gran parte della Toscana, da forti piogge.

Sono intervenuti equipaggi del 118, un'elimbulanzaper trasportare un ferito a Firenze, e squadre dei vigili del fuoco.