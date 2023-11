Montecatini Terme, cade pino e travolge "Baita di Babbo Natale": 7 feriti

Tragedia sfiorata con sette feriti, uno dei quali gravi, questa mattina a causa della caduta di un albero a Montecatini Terme (Pistoia), che ha travolto la "Baita di Babbo Natale", uno spazio che era stato allestito in vista delle prossime festività. Un grosso pino è crollato, secondo quanto si è appreso, intorno alle 10 mentre il personale delle Terme di Montecatini e gli agenti della polizia di Stato stavano svolgendo accertamenti a causa di un atto vandalico avvenuto nella notte nello stabilimento termale 'La Salutè, all'interno del quale era collocata la 'Baita di Babbo Natalè, che sarebbe stata aperta domani, sabato 11 novembre. Uno dei feriti è stato trasportato in ospedale a Firenze con l'elisoccorso. Tra i feriti risulterebbero anche due agenti di polizia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco. Ancora da chiarire cosa abbia provocato la caduta dell'albero. All'arrivo della squadra dei vigili del fuoco il personale, in attesa dell'arrivo del medico, ha subito soccorso la persona che risultava più grave. Successivamente sono stati soccorsi tutti gli altri e per alcuni è stato necessario tagliare alcune parti della pianta per poterli liberare. Tutti i feriti sono stati portati in ospedale.