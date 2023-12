L'attore Pierfrancesco Favino: «Insegniamo i sentimenti». In arrivo MoltoDonna

«L'intelligenza emotiva salvavita per il 2024». L'attore Pierfrancesco Favino si racconta in un’intervista a MoltoDonna, inserto giovedì 28 dicembre in edicola, in omaggio, e disponibile online, con Il Messaggero e con gli altri quotidiani del Gruppo Caltagirone Editore (Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia). L’attore romano parla a tutto campo, affrontando anche il tema della violenza di genere - «anche dietro nostri gesti protettivi può nascondersi un po’ di cultura del possesso» - e di bisogno di pace.

E di pace si discute anche al femminile, partendo dal Nobel 2023 (e da quella sedia rimasta vuota per l'assenza di Narges Mohammadi) per riflettere sul ruolo delle donne per la mediazione e la ricerca di nuovi equilibri.

Si racconta anche Alessandra Ferri, ballerina musa di grandi coreografi, nominata direttrice del Wiener Staatsballett. Il nuovo anno si apre all’insegna dei consigli di bellezza, mese per mese, e di idee design portafortuna da tenere in casa. Ovviamente c'è l'oroscopo di Luca, che ci svela come inizierà questo nuovo anno (e che traccia il quadro astrale di Teresa Mannino, tra le prossime presentatrici del Festival di Sanremo).

Per la posta di Michela Andreozzi una lettera speciale che, in vista proprio del 2024, suggerisce dodici parole chiave, una al mese. A gennaio si parte con Calore.