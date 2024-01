Martedì 2 Gennaio 2024, 07:35

Lo hanno notato alcune persone che la mattina presto di domenica stavano passeggiando lungo la pista ciclabile che costeggia l’aeroporto Sanzio in via del Fossatello, nella periferia falconarese. L’uomo di 75 anni, pensionato e residente in un comune limitrofo, era immobile, privo di sensi, all’interno della sua automobile. Le persone che lo hanno visto in quello stato hanno pensato subito al peggio ed hanno immediatamente lanciato l’allarme.



I soccorsi



Sul posto sono giunti gli operatori sanitari del 118 ed i carabinieri che hanno trovato l’uomo denudato ed in gravissime condizioni, tanto che sembrava privo di vita. E’ certo che il 75enne avesse consumato poco tempo prima all’interno della sua automobile un rapporto sessuale, probabilmente con una persona abituale frequentatore del luogo, che però non è stato ancora identificata dalle forze dell’ordine che stanno svolgendo indagini accurate. Sta di fatto che l’anziano ha accusato un grave malore, probabilmente ha subito un’emorragia cerebrale ed è stato immediatamente ricoverato all’ospedale di Torrette in condizioni gravissime.

Vicino all'aeroporto



E’ in coma e rischia seriamente la vita. Ieri è stato poi trasportato all’ospedale Carlo Urbani di Jesi e le sue condizioni restano molto gravi. Probabilmente il 75enne nella tarda serata che precedeva l’ultimo giorno dell’anno si è recato in via Fossatello, vicino all’aeroporto, perché sapeva che in quella zona poteva trovare persone capaci di regalargli qualche momento piacevole e spensierato. Sembra possibile che abbia assunto medicinali stimolanti che potrebbero aver contribuito a causargli l’emorragia cerebrale anche se ogni ipotesi deve essere vagliata e confermata dalle indagini dei militari. Forse la solitudine incombente ha fatto il resto ed il pensionato ha cercato rifugio in un rapporto intimo con una persona che era certo di trovare in quella zona nei pressi di Castelferretti. Sembra che l’uomo non abbia parenti prossimi, né moglie né figli. Ora è in fin di vita all’ospedale di Jesi.