Napoli, l'ambulanza viene dirottata e una donna partorisce al bar

Sono stati dei salvataggi rocamboleschi quelli operati oggi a Napoli dalle ambulanze che hanno dovuto fronteggiare due diverse emergenze. Nella tarda mattinata, intorno alle 12.30, il mezzo 118 della postazione “Piazza del Gesù” è stato bloccato dai cittadini preoccupati per il ferimento di un turista tedesco, colpito dai calcinacci tra via Porta di Massa e corso Umberto.

Il veicolo, che si stava dirigendo in piazza Garibaldi per soccorrere una partoriente, è stato fermato dai cittadini allarmati per le condizioni del 17enne che giaceva a terra. I sanitari non hanno esitato ad assistere il minore comunicando immediatamente il cambio di programma alla sala operativa del 118 cosi da direzionare un secondo mezzo di emergenza verso la stazione centrale.

A quel puntio l’ambulanza inizialmente destinata a soccorrere il visitatore tedesco é partita per aiutare la donna di origine extracomunitaria che stava per partorire nel bagno di un piccolo bar. Ma neanche questo secondo veicolo ha effettuato l'intervento dal momento che una terza ambulanza, il mezzo della postazione “Ascalesi” che si trovava nei dintorni di piazza Garibaldi, è stata fermata da poliziotti e carabinieri in strada.

Le forze dell'ordine hanno allertato l'equipe del 118 riguardo la presenza di una donna pronta al parto all’interno di un bar. In pochi istanti, l’equipaggio si è precipitato nel bagno del piccolo locale facendo partorire la puerpera concludendo persino la manovra di secondamento per l'espulsione della placenta.

Un parto da record e, secondo le notizie diffuse dai sanitari, uno dei primi casi in Italia, in cui il secondamento è avvenuto sul posto con un equipaggio 118. Mentre nasceva un piccolo di 3,550 kg, poi trasportato presso l'ospedale Loreto Mare, il medico del mezzo “Ascalesi” è rimasto sul posto in attesa del supporto della postazione “Aeroporto” chiamato ad assistere la donna.

Puntuali sono arrivate le congratulazioni di associazioni e sindacati del comparto sanitario: «La postazione Ascalesi in un anno fa il bis con due bambini nati a bordo - fanno notare i sanitari dell’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate - da oggi in poi questa postazione verrà soprannominata da noi “La cicogna” e ringraziamo ufficialmente l’equipaggio composto dal medico Rino Cims, dall'autista Carmine Pecorella e dall'infermiera Giovanna Cimmino Battista».



