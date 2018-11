Parabiago, tragico gioco sui binari: 16enne muore travolto dal treno

Una assurda sfida lanciata con un amico: sdraiarsi sui binari in attesa del treno per vedere chi resiste di più mentre gli altri filmavano con il telefonino e lo incitavano. E' morto così Abdul El Sahid, un ragazzino di 15 anni di San Giorgio su Legnano (Milano), travolto da un treno in stazione a Parabiago (Milano), ieri sera intorno alle 19.



La Procura di Busto Arsizio (Varese) ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti, per far luce sulla dinamica della sua morte. Stando a quanto emerso, il ragazzino avrebbe ingaggiato con un amico una sfida per chi avesse il coraggio di sdraiarsi sui binari in attesa di un convoglio. A turno il 13 enne e la vittima avrebbero quindi deciso di provare. Ad assistere alla scena altri giovani.

«La Polfer li sta sentendo, la dinamica di quanto accaduto allo stato attuale non è stata ancora chiarita», ha dichiarato il Procuratore della Repubblica di Busto Arsizio Gianluigi Fontana.

Il macchinista del treno regionale Milano-Domodossola ha cercato di frenare azionando i dispositivi di emergenza, purtroppo inutilmente. Lo conferma la Polfer di Milano che, coordinata dalla Procura di Busto Arsizio (Varese), sta investigando sul drammatico incidente. A quanto emerso, alcuni testimoni avrebbero confermato di aver visto il 15 enne camminare sui binari in direzione del treno in ingresso in stazione e di avere anche sentito l'allarme acustico azionato dal conducente del convoglio, poco prima dell'impatto.

