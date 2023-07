Palio di Siena, la Contrada Selva con Tittia trionfa ancora, il record della 5a vittoria consecutiva di Giovanni Atzeni Video

La contrada Selva con Tittia ha di nuovo vinto il Palio di Siena. La 40esima vittoria nella storia della Selva è stata ottenuta dal cavallo Violenta da Clodia, una femmina baio di dieci anni, montato dal fantino Giovanni Atzeni detto Tittia. Per Tittia è la quinta vittoria consecutiva, un vero e proprio record nella storia della corsa senese di piazza del Campo. Nel 2019 il fantino ha vinto con la Giraffa a luglio e con la Selva in agosto e nel 2022 (dopo lo stop di due anni per Covid) prima con il Drago e poi con il Leocorno. Tittia ha corso in totale 36 Palii e ne ha vinti complessivamente 10. Il cavallo vincitore ha corso 4 Palii e ne ha vinti due, compreso quello di questa sera. La vittoria della Selva è giunta dopo un'attesa di 45 minuti con un perfetto allineamento ai canapi dei cavalli delle dieci Contrade.

Un boato aveva accolto come sempre l'ingresso dei cavalli delle dieci Contrade in piazza del Campo, dove si è disputato la Carriera del Palio di Siena in onore della Madonna di Provenzano.

Usciti dal Cortile del Podestà di Palazzo Pubblico, i cavalli sono stati salutati da lunghi e ripetuti applausi durante il loro passaggio sulla pista di tufo dalle 15mila persone nella piazza.