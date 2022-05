Padre e figlia 13enne morti sulla moto nuova: «I freni erano difettosi». Indagati concessionario e meccanici

Non è stato un errore dell'uomo alla guida la causa dell'incidente in cui sono morti Sandro Prada, 51 anni e la figlia Elisa, 13 anni, finiti fuoristrada a bordo della moto appena comprata lo scorso 20 agosto a Trento. La perizia tecnica ha infatti rivelato che i freni erano malassemblati e ciò potrebbe aver causato l'incidente. Ora per la morte di padre e figlia sono indagati il concessionario e due meccanici.

La tragedia

Quel 20 agosto padre e figlia erano usciti con la moto nuova, ma non sono mai tornati a casa, perché il mezzo è finito in fondo alla scarpata oltre il guard-rail su una curva della strada che dall'altopiano di Pinè scende veroso Pergine. A trovare i corpi in serata sono state la moglie di Prada , Patrizia e l'altra figlia, uscite a cercarli utilizzando il gps del telefono dopo che i due non erano più rincasati.

La perizia tecnica: moto mal assemblata, problema ai freni

Dopo l'incidente i Carabinieri, coordinati dalla Procura di Trento, non tralasciarono l’ipotesi che l’evento potesse essere stato causato da un guasto meccanico e sequestrarono la moto acquistata pochi giorni prima. La perizia ha rivelato che il mezzo era mal assemblato: uno dei bulloni inseriti nella pinza anteriore dei freni era fuoriuscito dall'alloggiamento determinando il malfunzionamento del freno. Oggi, 18 maggio, i carabinieri della compagnia di Borgo Valsugana hanno comunicato di aver deferito 3 persone ritenute responsabili della morte: «I tre indagati sono il titolare della concessionaria presso cui era stata acquistata la motoc e i due meccanici dipendenti» conclude il comunicato dei carabinieri.