Padre e figlia muoiono a 24 ore l'uno dall'altra, tutto il paese in lutto

Papà e figlia muoiono a meno di 24 ore uno dall'altra, come due candele spente da una folata di vento inaspettata. Di quelle che gettano nel dolore un intero paese: Urbana, in provincia di Padova, infatti è in lutto per la scomparsa di Gianfranco Rizzo, 79 anni, con un passato di consigliere comunale e presidente della ProLoco, e della figlia Manuela, mancata a soli 51 anni dopo una lunga malattia. Gianfranco è spirato venerdì mattina all'ospedale di Schiavonia, dove era stato ricoverato una settimana prima in seguito a un ictus da cui non si è più ripreso. Un fulmine a ciel sereno per la moglie Luciana e per i quattro figli Stefania, Manuela, Maurizio e Mirca, abituati a vederlo in salute.

