Mamma torna dalla festa e dimentica la figlia neonata nell'auto sotto al sole cocente: la piccola muore

Quando la mamma ha varcato la soglia della sua casa di Butler, in Pennsylvania, negli Usa, si è lasciata alle spalle tutto quello che era successo nelle ultime ore: la notte in bianco, la festicciola per bambini e anche sua figlia di tre mesi, morta dopo essere rimasta per quasi 4 ore sul seggiolino dell’auto in una giornata di caldo asfissiante. La tragedia è avvenuta sabato scorso, quando la donna è tornata a casa dopo un baby shower con le amiche. Un evento al quale non voleva mancare nonostante la notte insonne.

Aveva portato con sé la sua piccolina, ma una volta posteggiata l’auto nel vialetto di casa qualcosa nel suo cervello deve aver spento l'interruttore. Si è diretta come un automa nella camera da letto e si è accasciata sul materasso, prendendo sonno in men che non si dica. L’orologio segnava le 14.30 e solo alle 16, quando si è svegliata, si è accorta di non avere accanto la sua bimba. In preda al panico è corsa in macchina per cercare di salvarla, ma era ormai troppo tardi. La neonata è morta in quella macchina arroventata che in poche ore è diventata la sua tomba. La donna ha chiamato i soccorsi, ma la bambina era già morta.



«Quella mattina aveva detto di sentirsi molto stanca - ha detto lo sceriffo della contea di Butler, Kelly Herzet -. Aveva trascorso una notte insonne e sentiva il bisogno di riposarsi. Una stanchezza tale che le ha fatto scordare la sua bimba in auto. Si tratta di una tragedia indescrivibile».



La donna è sposata e ha sei figli, dai tre mesi a 13 anni, cinque dei quali sono stati adottati. «Sembra una buona famiglia, molto ben educata, lei si è sempre presa molta cura dei figli» ha continuato Herzet. Le autorità, adesso, condurranno un'autopsia sulla bambina per stabilire con certezza le cause del decesso



Secondo la non profit KidsandCars.org, quest'anno sono 11 i bambini morti dopo essere stati dimenticati in auto, mentre l'anno scorso erano stati 52. In media, 38 bambini muoiono ogni anno negli Usa nelle stesse circostanze.

Ultimo aggiornamento: 20:49

