Padova, tragedia in stazione: coppia si abbraccia e si fa travolgere dal Frecciarossa

Tragedia sui binari a Battaglia Terme nel Padovano: due persone, un uomo e una donna, sono state investite e uccise da un treno nei pressi della stazione ferroviaria sulla linea Padova-Bologna. Poco prima delle 13 si sono abbracciati camminando per alcuni metri lungo il binario e poi si sono lasciati travolgere da un Frecciarossa diretto a Napoli partito da Venezia nei pressi della stazione di Battaglia.

I due - un uomo ed una donna apparentemente 40enni - sono usciti dalla stazione e, secondo quanto ricostruito dalla Polfer attraverso le testimonianze di chi ha assistito al fatto, si sono messi a camminare lungo il binario. All'arrivo del treno, si sono stretti l'uno all'altra lasciandosi investire. In mattinata un'altra persona di 39 anni lungo la stessa linea, nei pressi di Monselice, è stata trovata morta ai lati del binario. Ancora oscure le cause di questa morte. Per le due vicende la circolazione sta subendo notevoli ritardi.

La linea è stata subito interrotta. Ritardi fino a 90 minuti in entrambe le direzioni.

Cadavere sui binari a Monselice

Treni coinvolti, cancellati, percorsi alternativi

Secondo i primi rilievi si sarebbe trattato di une sarebbe il secondo quest'oggi, venerdì 6 marzo 2020, nel Padovano: questa mattina infatti nella stazione di Monselice è stato ritrovato il cadavere di un uomo del 1981 residente nella cittadina.Il traffico è stato sospeso per accertamenti dell'Autorità Giudiziaria.

Treni direttamente coinvolti:

· FR 9414 Napoli Centrale (8:09) - Venezia Santa Lucia (13:34)

· FR 9468 Roma Termini (10:30) - Venezia Santa Lucia (14:08)

· FA 9416 Napoli Centrale (9:09) - Venezia Santa Lucia (14:34)

· RV 2232 Bologna Centrale (12:12) - Venezia Santa Lucia (14:20)

· RV 2235 Venezia Santa Lucia (12:40) - Bologna Centrale (14:46)

· RV 2234 Bologna Centrale (13:12) - Venezia Santa Lucia (15:20)

· R 20681 Venezia Santa Lucia (11:51) - Rovigo (13:32)

· R 20684 Ferrara (11:54) - Venezia Santa Lucia (14:09)

· R 20683 Venezia Santa Lucia (12:51) - Rovigo (14:27)

Treno cancellato:

· R 20688 Rovigo (13:27) - Venezia Santa Lucia (15:09)

Treni istradati su un percorso alternativo da Padova a Bologna via Verona con maggior tempo di viaggio di 90 minuti:

· FR 9419 Venezia Santa Lucia (12:26) - Napoli Centrale (17:48)

· FR 9417/9418 Fiumicino Aeroporto (10:53) - Venezia Santa Lucia (15:34)

Sos Suicidi. Sono attivi alcuni numeri verdi a cui chiunque può rivolgersi per avere supporto e aiuto psicologico:

Telefono Amico 199.284.284

Telefono Azzurro 1.96.96

Progetto InOltre 800.334.343

De Leo Fund 800.168.678



