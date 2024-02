Orso M90 abbattuto in Trentino in seguito all'ordinanza firmata da Fugatti. «Era un animale pericoloso»

Nella giornata di martedi 6 febbraio è stato abbattuto l'orso M90 nella zona di Val di Sole. Tutto tutto questo è stato reso possibile per la firma dell'esecuzione dell'animale da parte del presidente della provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. M90 era considerato un animale pericoloso, secondo la scala di problematicità riportata nel Piano d'azione interregionale per la conservazione dell'orso bruno sulle Alpi centro-orientali (Pacobace), a causa della sua presenza nelle aree urbane e periurbane.

Orsa Amarena, in letargo i suoi cuccioli ormai diventati grandi. La misteriosa scomparsa di due figli di Bambina

La vicenda

M90,lo scorso 28 gennaio, aveva seguito una coppia di escursionisti per oltre mezzo chilometro lungo una strada forestale nel comune di Mezzana. L’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) aveva confermato la necessità di rimuovere l’orso M90 al più presto. A eseguire l'operazione, come previsto dal decreto, è stata una squadra del Corpo forestale trentino, che è entrata in azione in una zona di montagna della Bassa Val di Sole.