Orsa Jj4, come è stata catturata? La trappola tubo, il sedativo e i cuccioli (presi e poi liberati): ecco cosa sappiamo

Come è stata catturata l'orsa Jj4? L'animale ero ricercata per l'uccisione del giovane runner di 26 anni, Andrea Papi, nei boschi del monte Peller, sopra l'abitato di Caldes. Identificata grazie alle analisi genetiche disposte dalla Procura di Trento, l'esemplare aveva già aggredito due escursionisti nel giugno del 2020, sempre sul monte Peller. Jj4 è stata presa dopo giorni di controlli dell'area attraverso le fototrappole, attirata con la frutta nella trappola tubo, una sorta di gabbia a forma cilindrica. Successivamente è stata sedata e trasportata nel centro faunistico del Casteller (dove è rinchiuso anche l'orso M49), in attesa della decisione del Tar.

Orsa Jj4, come è stata catturata?

«L'orsa è pericolosa, in questi giorni ha dato segni di forte aggressività sulle foto trappole. La sicurezza dei nostri operatori è stato un tema priorità. Eravamo in un'area con più di 20 orsi, un lavoro selettivo e di pazienza. La trappola tubo è scattata alle ore 23, con Jj4 sono entrati anche i cuccioli che sono completamente autonomi e sono stati liberati, si sono tranquillamente allontanati». Ha dichiarato Raffaele De Col, direttore generale dipartimento protezione civile, foresta e fauna della provincia autonoma di Trento. «L'orsa è stata sedata dalla squadra cattura alla presenza di due veterinari e poi è stata trasportata a Trento con la trappola tubo nel recinto Casteller dove è presente M49», ha aggiunto.

I cuccioli presi e liberati

Sono stati catturati anche due dei tre cuccioli insieme all’ orsa Jj4, presa nella notte in Trentino dal corpo forestale. Il terzo cucciolo, invece, non e stato catturato. I due animali, che pesano circa 35-40 chili, hanno due anni di eta e sono stati liberati subito dopo la cattura. Sono gia svezzati. È quanto riferito in conferenza stampa a Trento.