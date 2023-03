Omicidio a Merano, Sigrid Grober aveva denunciato 5 volte il compagno per violenze: ora lui è in carcere

Omicidio a Merano di Sigrid Grober: lei, 39enne, aveva già denunciato almeno cinque volte per violenze il compagno Alexander Gruber ora in carcere per omicidio volontario aggravato. L'uomo sostiene che la donna sabato notte è caduta per le scale e che lui stesso ha chiamato i soccorsi non appena se ne è accorto. Per gli investigatori ci sono invece elementi che lasciano pensare che la donna sia stata pesantemente picchiata e che sia stata per ore abbandonata in fondo a quelle scale esposta alla temperatura molto rigida della notte: la donna è poi morta in ospedale.

Le indagini

I due, poche ore prima, erano stati visti insieme mentre bevevano in un bar. Proprio per ubriachezza e reati contro il patrimonio, il 55enne custode aveva avuto problemi con le forze dell'ordine. Da oltre un anno gli era stato concesso un appartamento nel seminterrato scuola provinciale alberghiera Kaiserhof. Un femminicidio che sarebbe dunque avvenuto nelle pertinenze di un istituto scolastico che in quei giorni era tuttavia chiuso per le vacanze di Carnevale. L'appartamento ha inoltre un accesso esterno e indipendente.