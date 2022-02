Il tam tam sui social con l'invito per l'aperitivo in piazza a Codogno senza Green pass. E circa 150 persone 'no pass' si sono ritrovate stasera in piazza Cairoli, a Codogno, per l'aperitivo con alimenti portati da casa. Patatine, olive, pizzette e focaccine sono state appoggiate su piatti di carta e tovaglioli nella zona dove, di solito, si tiene il mercato cittadino. I partecipanti sono arrivati alla spicciolata, invitati anche via social. L'evento è durato poco meno di un'ora.

