Neonato lasciato in ospedale, la mamma: «Come farebbe a sopravvivere in strada con me?»

Sabrina e Michael hanno preso la decisione più difficile della loro pur giovane vita, a pochi giorni dal Natale. Hanno deciso di non riconoscere il bambino nato il 2 dicembre nell'ospedale di Melegnano, in provincia di Milano. «Mi hanno dato dieci giorni di tempo per riconoscere mio figlio dopo il parto. Ma come farebbe a sopravvivere con me al gelo?», ha raccontato la mamma 23enne originaria di Cagliari a Il Giorno. Già, perché i due genitori vivono in strada, al freddo. Dopo un periodo in Germania sono tornati in Italia, senza documenti. «Abbiamo dormito con meno 19 gradi in Germania, al gelo. Riusciremo a resistere a Milano», hanno spiegato.

Napoli, neonato in arresto cardiaco bloccato nel traffico: carabinieri lo "scortano" in ospedale e i medici gli salvano la vita

Sabrina e Michael, i genitori che hanno lasciato il neonato

Lui faceva il pizzaiolo, ma poi ha perso il lavoro. Lì è iniziato un calvario che li ha visti spostarsi tra Amsterdam, Chiasso e poi Milano. Adesso vivono in una tenda vicino alla stazione di San Donato. «I genitori in queste condizioni disagiate non sarebbero stati in grado di tenere con sé il bambino dopo il parto e credo che la loro scelta sia stata in qualche maniera la più responsabile», ha detto a Il Giorno il procuratore capo del Tribunale per i minorenni di Milano Ciro Cascone. «Rimane però l’amarezza per la situazione di emarginazione dei giovani genitori. Non sarà purtroppo il primo né l’ultimo caso di ragazzi che si perdono, senza che nessuno faccia niente per accompagnarli verso un progetto di vita accettabile».