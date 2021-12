Mercoledì 15 Dicembre 2021, 17:03

L’ultimo giorno era ieri. Da oggi chi risulterà positivo al tampone sarà costretto a trascorrere il Natale in solitudine. Le regole sono chiare: in caso di infezione bisogna restare in isolamento per dieci giorni e attendere che gli operatori delle Asl territoriali, dopo la quarantena, eseguano il tampone, spesso a domicilio. E così il rischio è di non potere trascorrere le feste neppure con le persone conviventi.



Intanto, anche se non sono ancora state emesse direttive specifiche per i giorni festivi e prefestivi, come accaduto lo scorso anni, quando il Governo ha disposto che tutte le regioni assumessero misure da aree rosse (con divieto di spostamento per più di 2 persone e coprifuoco) nuove misure potrebbero essere assunte nei prossimi giorni. O arrivare dai governatori. Le città intanto si stanno già organizzando per fronteggiare in sicurezza i rischi anche all’aperto. Anche se è necessario esibire il Green pass ai mercatini, molti grandi Comuni, come Roma, hanno già annullato eventi e i concerti all’aperto in occasione del festeggiamenti di capodanno. E sembra certo che verranno evitate iniziative dove non si possa controllare e limitare il numero di accessi , con il rischio di assembramenti.



Le feste - Il super green pass intanto resterà in vigore fino al 15 gennaio 2022 (poi sarà richiesto solo nelle zone gialle e arancioni) per accedere a cinema, teatri, stadi e palazzetti dello sport, bar e ristoranti al chiuso, feste, discoteche e eventi pubblici. Per battesimi, matrimoni, comunioni e altri eventi, che seguono a cerimonie civili e religiose, il Super green pass non è richiesto. Per pranzi e cenoni privati, in casa, è solamente consigliato chiedere a tutti i partecipanti il certificato verde ed evitare assembramenti, ma non ci sono limitazioni di numero.



I colori della regioni - Dopo la provincia autonoma di Bolzano (Alto Adige) e il Friuli-Venezia Giulia, dal due giorni anche la Calabria è passata dalla zona bianca alla zona gialla, una modifica che impone maggiori restrizioni per i non vaccinati. E per lunedì 20 dicembre, a ridosso del Natale, altre regioni rischiano di cambiare colore, dipenderà dal numero di contagi e dal monitoraggio di Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.