Vaccini, Ecdc: «Da soli non bastano contro Omicron». L'obbligo domani sul tavolo dei leader Ue

I vaccini non bastano per proteggersi dalla nuova variante Omicron. Servono anche restrizioni ai movimenti. Approva la soluzione italiana, indirettamente, l'Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. «La probabilità di un'ulteriore diffusione della variante Omicron è molto elevata e la sola vaccinazione non ci permette di prevenirne l'impatto; è urgente una forte azione per ridurre la trasmissione e contenere l'impatto sui sistemi sanitari. Una rapida introduzione di misure non farmaceutiche è necessaria per ridurre la trasmissione della variante Delta e rallentare Omicron». È quanto dichiarato da Andrea Ammon, la direttrice dell'Ecdc, il centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.

L'obbligo vaccinale. I capi di Stato e di governo dell'Ue domani a Bruxelles si confronteranno anche sull'opportunità di introdurre o meno nei singoli Stati membri dell'Ue l' obbligo di vaccinarsi contro la Covid-19. «Ci si può attendere che la questione venga affrontata» nel Consiglio Europeo, spiega un alto funzionario Ue. «È possibile che ci sia uno scambio su questo» durante il dibattito domattina sulla situazione epidemiologica, prevede la fonte, ricordando che decisioni in questo campo non sono di competenza dell'Ue, ma esclusivamente degli Stati nazionali. Stamani la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, che aveva già aperto alla discussione sull' obbligo vaccinale, ha sottolineato, a Strasburgo, che il «prezzo» che l'Europa paga a causa delle persone che rifiutano di vaccinarsi contro la Covid-19 sta diventando «sempre più alto».