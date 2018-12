Rapina da film, con due tir sfondano la banca e bloccano le strade. Tredicesime a rischio

Acerra. Spettacolare rapina stanotte ad Acerra. I malviventi hanno portato due tir nel pieno centro cittadino. Con uno hanno sfondato l'ingresso della Banca di Credito Popolare, al Corso Italia, e con l'altro hanno iniziato a bloccare un accesso alla zona delle "operazioni". Dopo aver sfondato la banca hanno quindi usato l'altro rimorchio del tir per bloccare il secondo accesso e impedire così l'arrivo della polizia. I rapinatori sono riusciti a trafugare una serie non ancora precisata di cassette di sicurezza. Il bottino non è stato ancora quantificato. Si parla di tredicesime a rischio. Quelle che stanno aspettando i lavoratori i cui stipendi sono accreditati presso questa filiale. Ultimo aggiornamento: 13:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA