Roma, minaccia passante con bottiglia rotta e la rapina

Rapina una passante minacciandola con il collo di una bottiglia rotto. Nei pressi della stazione Tiburtina i carabinieri dei Parioli hanno arrestato un 31enne delle Filippine, senza fissa dimora e con precedenti. Ieri pomeriggio, l'uomo ha avvicinato una passante, 54enne del Marocco, che camminava a piedi sulla circonvallazione Nomentana in direzione dello scalo ferroviario e, minacciandola con un coccio di bottiglia, le ha strappato con violenza la borsa, che conteneva documenti d'identità e denaro contante.

Intervenuti in seguito alla telefonata della vittima al 112, i carabinieri hanno hanno rintracciato il rapinatore sulla base della descizione e lo hanno bloccato poco distante dalla stazione, ancora in possesso della refurtiva, che è stata recuperata e restituita alla malcapitata. L'arrestato è stato portato in caserma e trattenuto in camera di sicurezza, in attesa del rito direttissimo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA