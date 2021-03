Napoli, neonato gravissimo con ustioni sul corpo: partorito in casa quattro giorni fa

Un neonato, venuto al mondo prematuramente quattro giorni fa in una casa a Portici (Napoli), è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Santobono di Napoli con ustioni su tutto il corpo, inizialmente scambiate con lesioni da parto. Il piccolo e la madre sono stati soccorsi nel primo pomeriggio dai carabinieri e dal 118. Le ustioni potrebbero essere riconducibili a immersione in acqua troppo calda o, anche, all'uso di detergenti inappropriati. Il bimbo è in prognosi riservata. La posizione dei genitori, un 46enne e una 36enne con problemi psichici, è al vaglio dei carabinieri e della Procura di Napoli. La donna ha partorito da sola in casa il bambino (all'ottavo mese di gestazione) quattro giorni fa. L'accaduto è stato scoperto dai carabinieri della stazione di Portici, che sono intervenuti oggi pomeriggio intorno alle 15.30 in via Diaz su richiesta del padre.

Ultimo aggiornamento: 19:27

