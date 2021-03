Napoli, Susy muore a 39 anni, l'ultima dedica al figlio: «Ti amo, la tua mamma pasticciona»

Il mondo del volontariato e dei vigili del fuoco di Napoli piange Susy Verde, mamma guerriera e giovane donna coraggiosa. Per cinque lunghissimi anni Susy ha tenuto testa al mieloma multiplo, una forma aggressiva di cancro che colpisce il midollo osseo e che alla fine ha preso il sopravvento. Susy se n’è andata stanotte, tra un mese avrebbe festeggiato i 39 anni e il settimo anniversario di matrimonio celebrato nella basilica di Santa Maria della Sanità. Un’unione felice quella tra Susy e Fabrizio coronata dalla nascita di Diego che a febbraio ha compiuto sei anni, l’ultimo momento felice della famiglia Verde: le candeline sulla torta di compleanno e mamma Susy che stringe al petto il suo piccolino: “Auguri al mio amore grande. Con la testa super dura proprio come me. E come diciamo noi, ti amo all'infinito. La tua mamma pasticciona” .

APPROFONDIMENTI ABRUZZO Pescara, muore nel centro commerciale: il corpo rimane ore sotto gli...

Pescara, muore nel centro commerciale: il corpo rimane ore sotto gli occhi dei clienti

Malgrado la malattia e i dolori atroci Susy non ha mai perso il suo sorriso e la sua forza d’animo. Il viso incorniciato da una massa folta di capelli fulvi, gli occhi scurissimi e un sorriso che sapeva donare gioia. Si definiva “mamma speciale” Susy e non soltanto perché lottava contro il cancro. Susy amava definirsi così per sottolineare anche il suo legame con la madre Rosa: “Se non ci fosse lei- diceva-, lei che con la sua bellezza interiore riesce a farmi sentire la vita. Lei che mi fa capire che non devo mollare”. Nelle ultime settimane, quando le condizioni fisiche di Susy sono peggiorate, c’è stata una forte mobilitazione per donarle il sangue. In massa all’ospedale Cardarelli di Napoli è accorso il mondo del volontariato e dei vigili del fuoco di cui Susy faceva parte insieme al suo papà Santino. E proprio papà Santino ha voluto salutare la figlia postando le immagini di Susy che raggiunge la vetta della mitica scala dei vigili del fuoco: “Figlia mia, questa volta non ti sei fermata in cima,sei andata oltre. Con la tua preziosa luce per illuminare il cielo e la strada del tuo piccolo Diego”.

Ultimo aggiornamento: 09:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA