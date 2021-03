26 Marzo 2021

Tragedia ieri pomeriggio poco dopo le 18 all’interno del centro commerciale Il Delfino di via Nazionale Adriatica Nord, dove un 63enne di Pescara è morto a causa di un malore improvviso davanti a decine di persone che facevano la spesa. Si trovava nella galleria, quasi di fronte al negozio di giocattoli Toys, quando si è accasciato.

Fra i presenti anche un medico che subito gli ha prestato i primi soccorsi in attesa dell’intervento dei sanitari del 118, giunti con un’ambulanza medicalizzata da Montesilvano. Una volta, sul posto hanno provato a rianimarlo, ma purtroppo il 63enne non si è mai ripreso fra lo sgomento generale. Sul posto per gli accertamenti, i carabinieri. Non sono mancati malumori e polemiche per il corpo, coperto da un telo verde, rimasto per diverso tempo sul pavimento della galleria, che per qualcuno andava chiusa.