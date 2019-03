"Mussolini papà della patria", il post dell'ex consigliera

Il post dell'ex consigliera è stato rimosso ma lo screenshot ha iniziato a girare già da ieri scatenando molte critiche in rete. Per festeggiare il 19 marzo, infatti, l'ex consigliera comunale Ciccia Mariano, oggi nelle file di Direzione Italia, ha postato una foto di Benito Mussolini salutandolo come il "papà della patria".

Il post, dal titolo "dolcemente nostalgica", ha fatto il giro della rete dove in tanti ne hanno criticato i contenuti, ma è poi scomparso dalla bacheca dell'ex consigliera. Lei tuttavia nega di averlo rimosso, anzi, si dice colpita dal clamore suscitato dalla foto. "Non avrei mai rimosso un mio post", dice e poi aggiunge ironica: "Sono pronta ad affrontare il processo per apologia. Alle 5 entreremo vittoriosi in Etiopia".

Ultimo aggiornamento: 17:35

