Torte naziste alla festa di liceali nel Giorno della Memoria

Ancora un caso di antisemitismo in Italia. A Bologna, in particolare. Torte di compleanno a tema nazista nel Giorno della Memoria. In una ci sarebbe stato raffigurato Hitler al telefono, con la frase: «Pronto cara? Accendi il forno che sto arrivando a casa». In un'altra «Evvai... che oggi sarà una serata... a tutto gas!». Secondo quanto riportato dal Corriere di Bologna sarebbe successo in un locale, durante una festa di liceali quindicenni. In tre si sarebbero rifiutati di mangiare i dolci. La storia, riferisce il quotidiano, è stata raccontata da qualcuno ai genitori, è circolata su internet ed è stata una docente della Sapienza, Vanessa Roghi, a farne oggetto di un articolo sul sito di Ricerca, rivista della Loescher, in cui però non dice il luogo.

Strasburgo, profanata la stele della sinagoga che ricorda l'incendio appiccato dai nazisti nel 1940

«Oggi - racconta Roghi nell'articolo - sono i quindicenni a festeggiare con la torta di Hitler, e io l'ho saputo a cena perché la mamma del ragazzino basito era con me e un pò in difficoltà, persino con noi, e si chiedeva: che fare? Perché è chiaro che additare genitori, bambino, ristorante alla pubblica gogna non aiuta. Io ho buttato la cosa su Facebook, senza dire né dove né chi, e le reazioni sono state le più disparate, soprattutto preoccupate, e invocano l'intervento delle famiglie, della scuola, delle forze dell'ordine. Soltanto una professoressa, che insegna alle medie, ha sollevato il problema di cosa ne pensano i ragazzi stessi che hanno avuto parte, come attori o come semplici comparse, in questa storia».

Fossa comune con i corpi di 700 ebrei trovata in Bielorussia. «24 erano bambini»

© RIPRODUZIONE RISERVATA