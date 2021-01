Muore a 20 anni travolto da una valanga mentre attraversa in motoslitta le montagne del passo del Mortirolo

Muore a 20 anni travolto da una valanga mentre stava compiendo un'escursione in motoslitta sulle montagne sopra il passo del Mortirolo nel comune di Monno, in Alta Valle Camonica, a circa 2.700 metri di quota. Abitava in provincia di Sondrio

Era con un gruppo di persone in motoslitta quando c'è stato il distacco. Gli elicotteri di Areu (Azienda regionale emergenza urgenza) a rotazione hanno portato i soccorritori del Cnsas - Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e del Sagf - Soccorso alpino Guardia di finanza: una trentina i soccorritori. Il giovane è stato estratto dalla neve e trasportato in gravi condizioni all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove è però deceduto.

APPROFONDIMENTI LA STORIA Baby alpinista precipita per 100 metri sul Gran Sasso, si sveglia... ABRUZZO Precipitato sul Gran Sasso, l'alpinista di 16 anni operato tre... VIDEO I soccorsi sul Gran Sasso ITALIA Sopravvive 48 ore in un crepaccio sul Monte Rosa BELLUNO Muore sulle Tre Cime di Lavaredo colpito dalle pale di un elicottero:... ALTO ADIGE Climber, lo stesso (crudele) destino dei fratelli Hofer: una vita... BOLZANO Bolzano, cade sulla Cima delle Anime e precipita per 150 metri:... TERAMO Cade in cordata sul Gran Sasso, salvato alpinista umbro

© RIPRODUZIONE RISERVATA