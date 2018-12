Uomo muore nell'abitazione in fiamme: inutile l'allarme dei vicini a Chieti

Terribile morte per un uomo di 67 anni questa sera a Lentella in un incendio divampato nella sua abitazione. A dare l'allarme una donna che stava tornando a casa ed ha notato le fiamme e il fumo in via Pianezza. Quando sono giunti i Vigili del fuoco dal distaccamento di Vasto, una volta domate le fiamme, hanno trovato a terra il cadavere dell'uomo che viveva da solo nel piccolo comune del Vastese. Per stabilire la dinamica dell'incendio sono giunti i carabinieri dalla stazione di Fresagrandinaria: a quanto è dato sapere le fiamme sono partite da una stufa per poi propagarsi a tutta l'abitazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA