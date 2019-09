Rieti, 51enne muore durante amichevole: aveva giocato anche nella Ternana

Ultimo aggiornamento: 23:10

RIETI - Era impegnato in un’amichevole di pre-campionato a Grotti tra la formazione della Valle del Peschiera e quella di Monte San Giovanni, in attesa della ripresa della stagione calcistica, quando all’improvviso si è accasciato a terra, colpito probabilmente da un malore.E’ morto così Alfredo Battella 51enne del Monte San Giovanni, residente a nel paese sabino, protagonista in gioventù anche tra le file della Ternana (4 presenze in C2 e 5 in Coppa Italia) e, successivamente, anche in squadre locali tra cui la SpesPoggio Fidoni. Immediati i soccorsi da parte dei compagni di gioco, con l’arrivo dell’ambulanza e dell'automedica che però non ha potuto far altro che constatare il decesso del giocatore. Sul posto, anche l’intervento dei carabinieri.