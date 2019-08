​Torino Stura, uomo muore investito da treno: polizia non esclude alcuna ipotesi

Tragedia sui binari. Un uomo è morto a Torino travolto dal treno regionale Torino-Ivrea all'altezza della stazione Stura. A quanto si apprende si tratta di un ragazzo straniero. Al momento dell'incidente, la vittima, che non è ancora stata identificata, non aveva i documenti. La polizia ferroviaria sta visionando i filmati delle telecamere di sicurezza della stazione per ricostruire l'accaduto. Al momento non si esclude nessuna ipotesi: nè quella del suicidio, nè che si sia trattato di un incidente.

Giovane suicida sui binari, rischiano il processo tre conduttori del Frecciabianca

© RIPRODUZIONE RISERVATA