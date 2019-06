Roma, si lancia sotto un treno a Maccarese: morto un uomo

Tragedia poco prima di mezzogiorno sulla ferrovia nei pressi della stazione di Maccarese. Un uomo si è tolto la vita gettandosi sotto un treno in corsa. Che si tratti di un suicidio sembra certo. L’individuo si è nascosto dentro una siepe per poi gettarsi sotto il treno. Un comportamento premeditato proprio per non dare il tempo al macchinista di frenare. Il corpo è stato dilaniato e deve ancora essere riconosciuto. Sul posto la polizia ferroviaria. La circolazione della Roma-Grosseto è stata così temporaneamente modificata con Rfi che ha attivato servizi sostitutivi con autobus fra Maccarese-Fregene e Ladispoli-Cerveteri.

