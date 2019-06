Motociclista muore colpito da un gabbiano a Caserta: aveva 47 anni

Ultimo aggiornamento: 21:07

Motociclista di Lusciano, in provincia di Caserta , perde la vita in un incredibile incidente sulla strada provinciale 335, fatale l'impatto con un volatile, un gabbiano, che lo ha colpito sul casco. Il 47enneha perso il controllo della moto e si è schiantato sull'asfalto. Immediato l'intervento del 118, ma per la vittima c'è stato niente da fare. Il motociclista, trasportato presso l'ospedale Moscati di Aversa, è deceduto dopo poco. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo da parte dei medici che alla fine si sono dovuti arrendere a causa delle gravi ferite riportate nell'impatto. Questo è quanto si è appreso dalla ricostruzione della dinamica dell'incidente fatta dai Carabinieri.A riferirlo è l'avvocato Maria Consiglia Conte, nominata dalla famiglia dello sfortunato centauro, quale legale di fiducia. Nicola Nacchia, molto conosciuto in città, lavorava come radiotecnico presso il centro assistenza Urmet a Lusciano. La notizia della sua morte in pochi minuti ha fatto il giro della città e unanime è il cordoglio della cittadinanza. Anche il sindaco Nicola Esposito, contattato telefonicamente, ha avuto parole per la vittima.«Quando una vita viene spezzata, così all'improvviso - ha detto costernato - non riusciamo a trovare una spiegazione, non ci diamo pace. Alla famiglia esprimo la vicinanza di tutta l'amministrazione comunale». L'autopsia si terrà presso il centro di medicina legale del Policlinico di Napoli.