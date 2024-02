Malore sul sentiero, muore l'ex rettore di Trieste Maurizio Fermeglia. Studente di medicina tenta il massaggio cardiaco

SAN DORLIGO DELLA VALLE - L'ex rettore dell'Università di Trieste, Maurizio Fermeglia, è morto all'età di 69 anni per un malore mentre stava camminando su un sentiero nella val Rosandra. Alle attività didattiche e scientifiche, Fermeglia aveva associato quella di operatore del soccorso alpino. A trovare Fermeglia, che era solo, è stato un escursionista austriaco, il quale ha cominciato a gridare aiuto ed è stato udito da altri due giovani escursionisti uno dei quali studente di medicina. Questi ha potuto iniziare il massaggio cardiaco fino al sopraggiungere dei soccorritori, otto tecnici, che hanno proseguito con il massaggio fino all'arrivo dell'elicottero, senza purtroppo riuscire a salvarlo. Una volta constatato il decesso da parte del medico di bordo e ottenuto il nulla osta alla rimozione della salma, quest'ultima è stata prelevata dal secondo elicottero.

Ex rettore morto, chi era

Ingegnere chimico, si è laureato all'Università degli Studi di Trieste.

Stefania Neziosi muore a 57 anni, malore improvviso per la nota interior designer veneta

Malore nel sonno, Luca Gatto muore a 48 anni. Il collega Giuseppe Muscarella non regge al dolore: stroncato da un infarto a 58 anni

E' stato autore di numerosi articoli scientifici e membro di associazioni internazionali nel campo dell'ingegneria chimica; consulente scientifico per programmi di sviluppo europeo. Più volte Fermeglia è intervenuto sul futuro delle scoperte scientifiche e di come queste avrebbero cambiato le nostre esistenze e quindi di quindi di quale tipo di formazione dovessero entrare in possesso dei giovani. Secondo lui, i mestieri che non necessitano di fantasia, di creatività sono destinati presto a scomparire perché le macchine rimpiazzeranno gli uomini per svolgere quei lavori meglio e più in fretta; ma per i mestieri che richiedono intelligenza, critica, non sarà così facile per le macchine sostituire gli uomini. Era inoltre convinto che nel mondo del lavoro dell'immediato futuro, spopoleranno i mestieri legati al mondo del digitale, occorreranno bioingegneri, genetisti, avremo bisogno di esperti nelle nuove fonti di energia, come l''asteroid mining', dunque si annuncia anche l 'ingresso di inedite figure professionali. Dunque, era il suo pensiero, bisogna ribaltare l'attuale modello di studio di discipline organizzate in modo verticale, perché chimici, medici, economisti o filosofi, siano formati anche su materie come energia, ambiente, salute. "I giovani studiano ciò che piace loro e cerchino un mestiere ad alto contenuto intellettuale, che interagisca con l'intelligenza artificiale", aveva detto più volte.