Si tuffa nel Brenta e scompare davanti alla moglie: 27enne trovato morto dai sommozzatori

CAMPO SAN MARTINO - La giornata di caldo tropicale ha spinto oggi, 10 luglio, un uomo di 27 anni residente a Piazzola sul Brenta a farsi un bagno con amici sul Brenta all'altezza di via Basse a Campo San Martino nell'alta padovana. Qualcosa però attorno alle 17,30 non è andato per il verso giusto e il giovane, dopo un tuffo, non è più riemerso mentre la moglie ha assistito alla scena.

Le persone che erano in zona si sono subito accorte che si stava materializzando una tragedia e hanno chiesto tempestivamente l'intervento dei soccorritori.