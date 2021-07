Accoltellata nel parcheggio di un supermarket a Somma Vesuviana, morta una 63enne: si costituisce il marito

Venerdì 16 Luglio 2021, 12:30 - Ultimo aggiornamento: 12:52

Una donna di 63 anni è stata uccisa da una persona, verosimilmente armata di coltello, in un parcheggio di un supermercato in via Marigliano, a Somma Vesuviana. L'aggressione intorno alle 9.30. La vittima era residente nel comune di Saviano. Nella stessa circostanza è stato lievemente ferito un 46enne di Sant'Anastasia. Al momento non si conoscono altri dettagli sull'accaduto. Sono in corso indagini dei Carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna per identificare il responsabile e chiarire la dinamica dell'accaduto.

Si è costituito poco fa nella stazione dei Carabinieri di Ottaviano Napoli il presunto omicida della donna trovata morta nel parcheggio di un supermercato a Somma Vesuviana (Napoli). Si tratterebbe del marito della donna, Vincenza Tuorto, 63 anni, di Saviano.