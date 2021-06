Elisa Campeol uccisa a coltellate mentre prendeva il sole in riva al fiume a Treviso: l'assassino si costituisce

Mercoledì 23 Giugno 2021, 16:12 - Ultimo aggiornamento: 20:14

Ha ucciso una donna a coltellate e si è costituito ai carabinieri. Il cadavere di Elisa Campeol, 35 enne di Pieve di Soligo, è stato trovato verso le 13 vicino a un lettino da spiaggia all'Isola dei Morti nel Piave a Moriago della Battaglia (Treviso). Nessun dubbio che quella donna che stava prendendo il sole fosse stata uccisa: il corpo era stato straziato con numerose coltellate, come hanno costatato i carabinieri allertati da un escursionista.

Uccisa a coltellate mentre prende il sole in riva al fiume a Treviso

Poco dopo un 35enne si è presentato nella caserma dei carabinieri con in mano ancora il coltello con cui ha colpito la vittima, a Valdobbiadene per costituirsi: abita nella zona e non risulta essere noto alle forze dell'ordine. Non sarebbe stato tra i conoscenti della donna. Il movente dell'omicidio non è ancora noto. È stata però esclusa dai carabinieri l'ipotesi di rapina dato che vicino alla donna è stata trovata intatta la borsetta, e si punta invece a un raptus improvviso da parte dell'aggressore. L'isola dei morti si chiama così per ricordare il sacrificio di migliaia di soldati, fra i quali i "ragazzi del '99", morti durante l'offensiva dell'ottobre del 1918 che permise all'Italia di ribaltare le sorti della prima guerra mondiale.