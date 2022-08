Fabriano, donna investita da una minicar sul marciapiede: 62enne morta sul colpo

Una donna di 62 anni ha perso la vita quest'oggi a Fabriano (Ancona): è stata investita da una minicar mentre passeggiava sul marciapiede. Il veicolo, condotto da un giovane del posto, è finito fuori strada ed ha travolto la donna. Le cause dell'incidente sono ancora in corso di accertamento da parte della polizia locale.

Donna investita da una minicar a Fabriano: cosa è successo

Per la donna, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Il giovane ha perso il controllo del mezzo e non è riuscito ad evitare l’impatto. Sul posto gli agenti della polizia locale di Fabriano. Inizialmente era stata allertata anche l’eliambulanza Icaro 2, ma non è servita: la donna è morta sul colpo. Indagini in corso. Quello di oggi è il secondo investimento pedonale mortale in meno di un mese a Fabriano.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO