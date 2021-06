Investita da una minicar insieme alla figlia: morta 40enne a San Nicola la Strada, salva la bambina

Una donna di 40 anni è morta dopo essere stata investita a San Nicola la Strada (Caserta) da una minicar guidata da un 17enne. Nell'incidente è rimasta ferita anche la figlia di sei anni della donna, che ha riportato lesioni non gravi. La 40enne, trasportata poco dopo le 21 all'ospedale di Caserta, è stata operata d'urgenza per una grave emorragia alla milza, ma non ce l'ha fatta.

Sul luogo dell'incidente, avvenuto in viale Italia nei pressi di una rotonda, sono intervenuti i carabinieri della stazione di San Nicola la Strada e della Compagnia di Caserta, che hanno acquisito le immagini di videosorveglianza presenti in zona, ascoltando testimoni, con l'obiettivo di ricostruire la dinamica del grave incidente. La posizione del minore di 17 anni che era alla guida è tuttora al vaglio degli investigatori dell'Arma, con il coordinamento della Procura di Santa Maria Capua Vetere. Sembra che madre e figlia stessero attraversando la strada quando è sopraggiunta la piccola vettura che le ha travolte, prendendo in pieno la madre, mentre la figlia si è salvata per miracolo.