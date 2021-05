Incidente in via Bixio tra due minicar, una si ribalta: due feriti

Pauroso incidente poco dopo le 17 di oggi a Latina in via Bixio. All'incrocio con via Ferrucci, teatro di innumerevoli incidenti, si sono scontrate due minicar e una delle due si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per i primi soccorsi, fortunatamente le persone a bordo hanno riportato solo delle lievi ferite. Ancora da chiarire la dinamica, secondo una prima ricostruzione una delle due auto usciva da via Ferrucci e si è scontrata con l'altra quattro ruote che sopraggiungeva da via Bixio.

