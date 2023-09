Donna muore investita da camion dei rifiuti a Milano, aveva 75 anni. L'incidente poco prima delle 11

Una donna è morta oggi a Milano dopo un gravissimo incidente verificatosi in via Trasimeno: la 75enne è stata investita da un mezzo dell'azienda per la raccolta della nettezza urbana, l'Amsa. Soccorsa dal 118 mentre si trovava in arresto cardiocircolatorio, è stata trasportata in codice rosso al San Raffaele, dove poi è morta. La vittima è stata agganciata dalla parte posteriore del mezzo.

L’anziana è stata soccorsa da un’ambulanza e un’automedica del 118, era in arresto cardiaco. È stata portata in codice rosso all'ospedale San Raffaele. La polizia locale sta effettuando i rilievi e ricostruendo la dinamica.

In aggiornamento