Giuseppe Cistulli (4 anni) annegato nell'acquapark di Monopoli

Il piccolo Giuseppe Cistulli, 4 anni, era con la sua famiglia e stava utilizzando una delle piscine che si trovano all'interno dell'acquapark Egnazia di Monopoli. Mentre stava effettuando alcuni giochi d'acqua, secondo una prima ricostruzione, il piccolo potrebbe aver sbattuto la testa, per poi cadere in acqua in un punto in cui non toccava. Vano è stato il tentativo di rianimare il bimbo, trasportato in ospedale dopo i primi soccorsi già effettuati sul posto.