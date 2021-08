Milano, incidente in monopattino: 13enne in fin di vita

Lunedì 30 Agosto 2021, 18:14

Grave incidente in monopattino a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. È in condizioni molto gravi un ragazzo di 13 anni. Il giovane stava percorrendo la pista ciclabile di viale Antonio Gramsci quando è caduto perdendo i sensi.

La dinamica dell'incidente appare ancora poco chiara. Sul posto sono accorsi i carabinieri e gli agenti della Polizia locale di Sesto. I soccorritori del 118, sopraggiunti sul posto, hanno trasportato il ragazzo privo di sensi e in coma all'ospedale Niguarda di Milano.

APPROFONDIMENTI ROMA Roma, muore in monopattino a 27 anni MONOPATTINO Nettuno, investito sul monopattino ROMA Roma invasa dai monopattini

Mobilità, Tanzilli (Assosharing): Monopattini in sharing fondamentali per economia sostenibile

I precedenti

Il più recente soltanto undici giorni fa Roma un altro ragazzo era morto in seguito a un incidente in monopattino. Dopo venti giorni in coma Alexander Gonzales Hernandez, un ragazzo di 27 anni di origini filippine è morto a causa dei gravi traumi e ferite riportate dopo la caduta del 29 luglio sulla pista ciclabile di via Gregorio VII nella Capitale.

L'utilizzo del casco: sarà obbligatorio a Firenze

A Firenze anche i maggiorenni dovranno circolare sulle strade comunali di Firenze con i monopattini elettrici indossando il casco. Questa la nuova ordinanza di oggi del sindaco sulla sicurezza stradale. L'obbligo scatterà dal primo dicembre per dare idoneo tempo alle società di sharing di mettersi in regola dotando i monopattini a noleggio di alloggio per il casco.

Intanto il Comune accompagnerà questo obbligo con una serie di misure volte da un lato ad agevolare la diffusione dei caschi e dall'altro a promuovere ulteriormente l'utilizzo dei monopattini. Inoltre una delibera che sarà approvata a breve prevedrà alcuni incentivi per l'acquisto di caschi protettivi da parte degli utenti e una ulteriore delibera consentirà l'ampliamento del servizio di noleggio da 900 a 1200 mezzi, ma solo alle compagnie che avranno sui nuovi monopattini il dispositivo porta-casco.

Roma, muore in monopattino a 27 anni, la famiglia: «Chi sa, parli»