Nettuno, investito sul monopattino sulla rotatoria di via Scipione Borghese: gravissimo in ospedale

Nettuno, la folta presenza di monopattini elettrici sta creando numerosi disagi agli automobilisti sul litorale di Anzio e Nettuno, ieri sera poco prima delle 20 è stato centrato da una Alfa Giulietta guidata da un ragazzo del posto un giovane cittadino indiano che col suo monopattino impegnava all'improvviso la rotatoria di via Scipione Borghese incrocio con via Ugo La Malfa. L'indiano dopo l'ivestimento è volato per diversi metri ed è stato trasportato all'ospedale di Anzio dal 118 in codice rosso con varie fratture e lesioni importanti. Sul posto si sono portati dopo pochi minuti gli agenti della polizia stradale del posto mobile di Nettuno per regolare l'intenso traffico e svolgere i rilievi, si sono verificati anche altri incidenti simili sul litorale romano anche nei giorni scorsi. Foto Luciano Sciurba