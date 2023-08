Mercoledì 23 Agosto 2023, 12:40 - Ultimo aggiornamento: 24 Agosto, 08:50

ROMA Il manager milanese è rimasto sconvolto e anche mortificato sentendo il commento della figlia quattordicenne che era con lui: «Che schifo, papà, questo non è un paese dove potersi realizzare». Perché la sera del 14 agosto, durante la vacanza in Sardegna al Voi Colonna hotel di Golfo Aranci, un resort quattro stelle in provincia di Sassari, Federico Mazzieri si è trovato davanti a un buffet dove una modella in bikini, ricoperta di cioccolata, era stesa in posizione fetale, esposta accanto ai pasticcini e «servita a tavola» su un vassoio. E così, in un lungo post sul suo profilo Linkedin, l'uomo ha denunciato indignato l'episodio e si è domandato come sia stato possibile dare questa rappresentazione di una donna: «Rimango senza parole guardando questa scena - ha scritto il manager - Dopo il primo momento di sgomento mi domando: Voi Hotels sta per Vera ospitalità italiana, ma cosa significa? Cosa ne pensano i manager di Alpitour (gruppo del quale il resort fa parte) di questa rappresentazione del corpo femminile? (In hotel dopo avere espresso il mio disappunto mi hanno detto che era la "statua di cioccolato")».

IL POST «Ieri sera - ha scritto Mazzieri - dopo una bella giornata in cui tante persone hanno lavorato duramente per fare passare un giorno spensierato ai tanti ospiti, rimango senza parole guardando questa scena: buffet dei dolci a bordo piscina, su un tavolo una ragazza "in costume" ricoperta di cioccolato, stesa in mezzo ai pasticcini. Dopo il primo momento di sgomento mi domando: VOI hotels sta per Vera Ospitalità Italiana, ma cosa significa?» E aggiunge: «Come si possono pubblicare sul proprio sito questi valori aziendali, come tradizione ("La storia, la passione e l'orgoglio italiani si ritrovano in tutte le strutture VOIhotels, caratterizzate da un'atmosfera famigliare che si respira in ogni parte del mondo") e innovazione ("Rispettare l'ambiente e le persone attraverso un turismo più sostenibile offrendo ai propri clienti attività personalizzate e prodotti tipici del territorio")?». E conclude, prima di riferire la reazione della figlia: «Come si fa a permettere che nelle proprie strutture ci siano questi comportamenti, dove il corpo di una donna, di una lavoratrice, sia equiparato a quello di una stoviglia per assecondare l'occhio malizioso di qualcuno?». Infine: «Parlare di sostenibilità e di etica è molto semplice, rendere questi valori aziendali vivi nel quotidiano è sicuramente molto più difficile».

LE SCUSE Il post ha suscitato molte reazioni e commenti indignati, ma sono arrivate anche le scuse dell'hotel: «Desideriamo, prima di tutto, porgere a lei, alla sua famiglia e in particolare a sua figlia, nonché ai nostri clienti, le più sincere scuse a nome di tutto il management. Ci teniamo a sottolineare con forza che ogni giorno ci impegnano per praticare i valori dichiarati, tra i quali in modo prioritario, il rispetto verso i nostri collaboratori e ospiti», si legge sotto il post di Mazzieri. E l'Hotel aggiunge: «Ci rammarichiamo profondamente per l'incidente verificatosi e desideriamo ribadire con fermezza che non abbiamo mai avuto alcuna intenzione di rappresentare valori diversi da quelli che abbracciamo con determinazione e che sono gli stessi del gruppo di cui siamo parte. Continueremo a lavorare incessantemente affinché situazioni come queste non si ripetano in futuro». Sul caso è intervenuto anche il presidente della Regione Christian Solinas: «Un episodio che offende tutti - ha detto il governatore - e che mi suscita, francamente, un po' di vergogna. La Sardegna vuole offrire ai propri visitatori, e lo ha sempre fatto, l'immagine di una terra accogliente, rispettosa, nobile nei sentimenti e nei modi».