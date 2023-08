Foto, donna in bikini sul buffet dei dolci: è bufera in un noto hotel di Golfo Aranci

Una modella servita a tavola in un vassoio ricoperta di cioccolato. Ha dell’incredibile quanto sarebbe accaduto a Golfo Aranci in Sardegna in un noto hotel della rinomata Costa Smeralda. Come denunciato da un utente su Linkedin e ripreso poi dalla Nuova Sardegna, la sera di ferragisto, al momento di servire il buffet sarebbe stato portato a bordo piscina un tavolo di dolci con sopra una ragazza in costume ricoperta di cioccolato.