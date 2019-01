Belen, vacanze hot in Argentina: «Devo coprirmi? Magari a 70 anni»

Belen per festeggiare il nuovo anno ha deciso di partire con la sua famiglia in Argentina, suo terra natia, e grazie ai suoi numerosi post su Instagram ha regalato ai suoi fan sui social una vacanza hot. Belen infatti tra foto un po’ “piccanti” e qualche (involontario?) incidente sexy la showgirl argentina riesce sempre a far parlare di sé.

Tra stories e post infatti la Rodriguez ha regalato qualche scatto in costume, balli scatenati in discoteca o a casa per Capodanno con la sorella Cecilia e alcune polemiche. La prima relativa a un scatto in una sauna, con qualche follower che l'ha invitava a coprirsi (e lei ha prontamente risposto che lo farà quando avrà 70 anni) e l’altra per via di una vestaglia sbarazzina che si è improvvisamente aperta mentre girava col suo smartphone video per gli auguri di buon anno nuovo.

Intanto, nonostante i numerosi presunti fidanzati che le sono stati affiancati, Belen rimane single dopo la fine della sua relazione col pilota Andrea Iannone. L'ex marito Stefano de Martino invece sembra sia fidanzato con la modella Chiara Scelsi, anche se i fan sperano sempre in un ritorno di fiamma con la Rodriguez.

